Страховая пенсия по старости в 2026 году составит как минимум 14 287 рублей

RT на русскомиещё 2

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом она подчеркнула, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК.

Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году
© Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Поскольку стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,7 рубля, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 рубля. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 рубля», — цитирует профессора ТАСС.

Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы

Ранее в Росстате назвали зарплату среднестатистического россиянина.

Также пенсионерам назвали изменения, о которых они обязаны уведомлять Соцфонд.

1