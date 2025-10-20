В Минфине рекомендуют хранить сбережения в рублях и золоте

Краткосрочные сбережения лучше всего хранить в рублях на банковских депозитах, а долгосрочные вкладывать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев 20 октября в кулуарах мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Моисеев заявил, что лучший способ хранить сбережения в рублях в течение короткого срока — это банковские вклады. Для более длительного срока, по мнению замминистра, лучше всего подойдут облигации федерального займа.

Если в перспективе от года до пяти лет, то в качестве сбережения можно рассмотреть золото. При этом он предупредил, что золото не предназначено для частых торгов из-за высоких традиционных издержек. По оценке Моисеева, спрос на золото в ближайшее время будет расти.

Замглавы Минфина также отметил, что он не видит особого смысла хранить сбережения в иностранной валюте. Так, Моисеев указал на укрепление рубля в этом году.