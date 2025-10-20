В Минфине дали совет, в чем хранить сбережения

Рублевые инструменты остаются оптимальным способом сохранения сбережений, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Для краткосрочных вложений он рекомендует вклады, для долгосрочных — в облигации федерального займа.

Золото также можно рассматривать как вариант для хранения средств на несколько лет, но не как инструмент для активной торговли, добавил замминистра.

Моисеев подчеркнул, что хранить сбережения в иностранной валюте сейчас нецелесообразно на фоне укрепления рубля.

«Это не значит, что он дальше будет укрепляться, мы не знаем. <…> С другой стороны, процентные ставки в иностранной валюте очень низкие, поэтому зачем это делать — непонятно», — приводит его слова РБК.

Кроме того, замминистра ожидает роста спроса на золото. По его словам, центральные банки по всему миру увеличивают золотые резервы, сокращая долю иностранных ценных бумаг.