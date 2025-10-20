Стало известно о новом тревожном явлении на российском рынке труда

В последнее время на российском рынке труда фиксируется новое тревожное явление — тенденцию «тихого увольнения» постепенно замещает другой «тихий синдром» под названием quiet cracking. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала HR-директор диджитал-агентства RTA Ольга Бахтина.

Если раньше некоторые сотрудники российских компаний в случае охлаждения интереса к работе переставали проявлять профессиональное рвение, то теперь работники все чаще теряют внутренний порыв. Последнее вовсе не означает бойкота с их стороны, отмечает Бахтина.

«Люди в целом справляются и даже любят то, чем занимаются. Они просто перестают чувствовать, что их вклад замечают», — пояснила эксперт.

Quiet cracking, объясняет аналитик, начинается незаметно. На первых порах начальнику будет трудно распознать подобное явление. Сотрудник, подверженный психологическому выгоранию, вроде бы продолжает выполнять профессиональные обязанности, но уже «без прежнего блеска в глазах», отмечает Бахтина. Добиться проявления какой-либо инициативы от такого работника будет крайне трудно, добавляет эксперт. «Сотрудник всем своим видом говорит "мне и так норм" и не ищет развития», — резюмировала аналитик.

При этом внешних признаков профессионального саботажа со стороны такого рода сотрудников начальство вряд ли заметит. Они продолжат формально выполнять поставленный перед ними KPI. Однако при наличии quiet cracking работника атмосфера в коллективе будет постепенно становиться «глуше», объясняет Бахтина. Внутренний девиз подобного рода сотрудников, поясняет она, — «меньше идей, меньше энергии, меньше инициативы».

Справиться с тревожной тенденцией возможно при помощи регулярной обратной связи. Начальство должно проявлять интерес к работе подверженного психологическому выгоранию сотруднику, поясняет аналитик. При таком раскладе к «инертному» работнику вернется мотивация и профессиональное рвение. Выправить ситуацию также поможет заинтересованность руководителя к развитию своих подчиненных. Начальник должен выяснять, какое направление работы особенно важно для сотрудника. «Это помогает вернуть смысл и фокус», — отмечает Бахтина. Немаловажным также станет создание нетоксичной корпоративной среды, подчеркивает эксперт. «Если человек не чувствует, что может открыто говорить о своих ощущениях, он просто замолкает. Создавайте культуру, где эмоции не табу», — заключила аналитик.

В последнее время в мире стала активно набирать обороты еще одна негативная тенденция. На фоне стремительного ускорения темпов жизни, постоянного стресса и организационных просчетов начальства начало расти число так называемых «призрачных работников» или «гостворкеров». Их отличительными особенностями эксперты называют демонстрацию высокой вовлеченности в работу, фейковую активность в корпоративных чатах, длительное обсуждение с начальством второстепенных задач и т.д. Если вовремя не раскусить обманщика, предупреждают аналитики, ущерб компании может оказаться многомиллионным.