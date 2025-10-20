Путевки за рубеж подорожают на 5-10% во втором полугодии

«Учитывая доминирующее влияние ограниченного предложения (рынок зарубежного туризма остается сильно суженным) и сохраняющегося спроса на путевки за границу, цены на зарубежные путевки во второй половине 2025 года с высокой вероятностью продолжат расти. Однако темпы роста, вероятно, замедлятся до диапазона 5–10 % по сравнению с предыдущим годом из-за исчерпания части платежеспособного спроса и усиления конкуренции среди операторов по сравнению с первой половиной 2025 года. Средняя стоимость путевки на двоих за границу во второй половине 2025 года будет находиться в диапазоне 165–172 тыс. рублей, что эквивалентно 82,5–86 тыс. рублям на одного человека», – отметила Ильяшенко в беседе с «Газетой.Ru». По словам экономиста, на стоимость тура значительное влияние оказывает Египет – на него приходится более 40% бронирований. Поскольку это одно из самых доступных направлений для россиян, рост цен в Египте особенно заметно повлияет на среднюю стоимость зарубежных путевок. Ильяшенко подчеркнула, что сэкономить можно при раннем бронировании, гибком выборе дат и курортов, а также путешествии вне пикового сезона. Туроператоры обычно закладывают самые выгодные цены за 6–12 месяцев до вылета, особенно на популярные направления, такие как Египет и Турция. По мере заполнения рейсов и отелей стоимость растет – чем ближе дата поездки, тем выше риск переплатить на 20–50 %. Экономист добавила, что отказ от максимального уровня комфорта, например, выбор четырехзвездочного отеля с «полупансионом» вместо пятизвездочного с «все включено», также позволяет снизить расходы на отдых за границей. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что каждый второй турист из России едет в Китай без визы. Фото: ФедералПресс / Вера Романескул