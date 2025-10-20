Россиян призвали забирать деньги из банка при нескольких условиях

Доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов рассказал, когда следует заподозрить проблемы у банка и забрать у него свои средства. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Акимов напомнил, что система страхования вкладов защищает россиян от рисков банкротства банков — отзыва лицензии — в пределах 1,4 миллиона рублей. Однако при большей сумме или вкладе в иностранной валюте следует забрать средства до момента, когда банк лишится лицензии.

В частности, финансист призвал забирать деньги из банка при негативном прогнозе ЦБ и снижении рейтинга банка. Кроме того, стоит обратить внимание на необоснованные ограничения на перевод денег или их снятие со счетов, убытки организации и закрытие офисов.

Ранее в октябре несколько крупных российских банков повысили ставки по рублевым вкладам. Так, в ВТБ улучшились условия по долгосрочным рублевым депозитам. Речь идет о вкладах сроком от шести месяцев до полутора лет.