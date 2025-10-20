Раскрыта мошенническая схема с льготами на оплату ЖКУ

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, обманывают российских граждан, предлагая им якобы льготы на оплату ЖКУ.

Мошенники связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками управляющих компаний или организаций, связанных с жилищно-коммунальными услугами, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе разговора злоумышленники вызывают доверие, утверждая, что у гражданина есть право на скидку при оплате ЖКУ. Для получения «льготы» или «субсидии» аферисты требуют назвать СМС-код, пришедший на портал «Госуслуги» — якобы для проверки данных.

Также они могут предложить перейти по ссылке и ввести личные данные на сайте, чтобы подтвердить право на льготу. Аналитики советуют: если во время телефонного разговора у вас возникло подозрение, что звонит мошенник, лучше завершить разговор.

Не рекомендуется пытаться выяснить, как ваши данные попали злоумышленникам или играть с ними — методы злоумышленников могут привести к тому, что вы невольно раскроете личную информацию, пишет РИА Новости.