Золото назвали фетишем

Инвестиции в большие партии золота могут привести к проблемам вроде требования дисконта в случае необходимости его продать — дефицита драгметалла нет, а то, что речь идет в данном случае о защитном активе, является результатом общественного договора времен позднего Средневековья и Нового времени, напомнил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметив, что до этого схожую функцию в мире выполняли раковины моллюска каури, специалист подчеркнул, что «в принципе, золото — это фетиш» (предмет, которому поклоняются как обладающему сверхъестественной силой — прим. «Ленты.ру»).

«Золото было как стандарт во время Бреттон-Вудса, то есть деньги должны были быть обеспечены золотом. В общем, это нормально», — сказал он.

«С золотом нельзя проиграть. Но выиграть с золотом тоже весьма проблематично», — подытожил Остапкович рассуждения о перспективах вложений в драгметалл.

Стоимость золота растет в последнее время, стремительно обновляя исторические рекорды на фоне обострения риторики в рамках американо-китайской торговой войны. Во вторник, 14 октября, показатель впервые превысил отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, в четверг поднялся выше 4250 долларов, а в пятницу приблизился к 4400 долларам, составляя, по данным Investing, на максимуме 4391,69 доллара.