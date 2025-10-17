В МВД рассказали, что нужно сделать, если на карту пришли деньги от неизвестного

В МВД рассказали, что необходимо сделать, если на карту пришли деньги от неизвестного. Мошенники могут использовать такие переводы, чтобы обналичивать средства или после получения обратного перевода начать запугивать жертву под предлогом финансирования террористических организаций.

© Вечерняя Москва

В пресс-службе ведомства отметили, что об ошибочном переводе необходимо сообщить в банк. При этом самостоятельно переводить деньги обратно по реквизитам нельзя. Тратить эти деньги тоже нельзя: расходование может быть признано неосновательным обогащением.

— Все операции по возврату должны проходить только через банк. Используйте официальные функции возврата. В некоторых банках, например в Сбербанке, предусмотрена безопасная функция «возврата ошибочного перевода» прямо в приложении, — написали в Telegram-канале киберполиции РФ.

Россиянам также рекомендовали сохранять все переписки и звонки, связанные с переводом.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать Telegram-ботов для обмана россиян, предлагая им сделки с якобы растущим доходом. У аферистов также теперь есть возможность оформить дубликат сим-карты у оператора связи: они предоставляют сотрудникам поддельные документы.

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, можно ли подать в суд на мошенников за так называемую кражу личности. В таких случаях речь может идти о мошенничестве, неправомерном доступе к информации при взломе соцсетей.