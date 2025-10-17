Россиянам посоветовали закупиться долларами к Новому году

Россиянам стоит закупиться долларами к Новому году. Такой совет дал гражданам заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин, его цитирует Bankiros.ru.

По словам банкира, укрепление рубля закончится после завершения крупных продаж валюты, которые идут, несмотря на снижение цен на нефть.

«С нового года по бюджетному правилу Минфин, скорее всего, приступит к покупке валюты, что завершит тренд на укрепление нацвалюты», — пояснил Лушин.

До конца года может произойти немало событий, которые значительно повлияют на финансовые рынки, поэтому россиянам стоит рассмотреть покупки импортной техники или покупки валюты заранее, добавил эксперт.

Аналитики полагают, что наблюдающийся в октябре рост курса рубля связан с активной продажей валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали валюту, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ. Экспортеры сокращали вложения в валюту в условиях неясности того, «какие схемы Евросоюз может прикрыть в новом пакете санкций», отмечает источник «Коммерсанта».