Стало известно, в какие даты россияне смогут получить пенсии в ноябре 2025-го

В ноябре из-за праздника 4 ноября и связанных с ним длинных выходных график выплаты пенсий может быть пересмотрен — даты зачисления будут сдвигаться в зависимости от региона и используемого банка, сообщил «ТАСС» депутат Госдумы ФС РФ Сергей Гаврилов.

© Московский Комсомолец

Социальный фонд России направит средства получателям с учетом праздничных и выходных дней: если запланированная дата выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги поступят раньше, в ближайший рабочий день. Например, если пенсия должна быть зачислена 4 ноября, выплаты произведут 3 ноября. Если дата выпадет на субботу или воскресенье — средства переведут еще до наступления выходных.

В каждом регионе порядок доставки может отличаться; особенности графика зависят и от конкретного банка. Обычно первая часть пенсий приходит на банковские счета во вторую неделю месяца, а большая часть пенсионеров получает выплаты к двадцатым числам. В Москве и Московской области городские доплаты также поступят заранее, до длинных выходных.

Пенсионерам, получающим деньги через "Почту России", выплаты доставляются с 3 по 25 ноября — точный день определяется расписанием отделения и маршрутом почтальона. Если доставка приходится на выходной, выплату переносят на предыдущий рабочий день. Если пенсию несут на дом, деньги вручает лично почтальон, а в отделении средство можно забрать по паспорту. При невостребованности пенсии более полугода выплаты приостанавливаются, а для возобновления потребуется подать новое заявление.

Тем, кто получает пенсии через банк, доступен онлайн-контроль поступлений: средства поступают в рабочий день после зачисления. При желании можно сменить способ получения — для этого нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или отделение Социального фонда, решение будет принято в течение трёх рабочих дней. Уточнить дату своей выплаты и получить консультацию можно в Социальном фонде России.