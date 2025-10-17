Россияне стали экономить на покупках в магазинах

Россияне стали меньше тратить в магазинах. Как пишет «Известия» со ссылкой на исследования, темпы роста расходов в ритейле упали с 13–14% в январе до 6% к концу июля 2025 года. Данные Банка России подтверждают, что склонность россиян к сбережению существенно возросла: доля тех, кто откладывает свободные средства, достигла 56%, что является максимальным показателем с марта 2023 года.

Смена потребительской активности привела к «переходному состоянию» в розничной торговле, отмечают аналитики «Альфа-банка». Рост товарооборота за восемь месяцев 2025 года составил всего 2,2% — в четыре раза меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение наблюдается в сегменте непродовольственных товаров, где темп роста упал с 12% до 2%. В продовольственном секторе прирост продаж замедлился с 6–8% до 2%.

Эксперты связывают сокращение расходов не только с ростом цен, но и с изменениями на рынке труда. Увеличивается число людей с неполной занятостью, снижаются премии, что ограничивает возможность спонтанных покупок.