Завышение банковских комиссий за переводы юрлиц физлицам могут пресечь

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, направленный на пресечение практики установления банками повышенных комиссий за денежные переводы юрлиц физлицам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект устраняет дискриминационную практику применения кредитными организациями повышенных комиссий по банковским операциям, взимаемым исключительно в зависимости от категории получателя - физического лица или юридического лица, говорится в пояснительной записке.

"Проблема применения банками заградительных оборотных комиссий при переводе денежных средств юридических лиц только в пользу получателей - физических лиц носит актуальный характер: по информации Банка России, подготовленной совместно с крупнейшими банками, общий объем указанных переводов, к которым только 9 крупнейшими банками были применены оборотные комиссии в 2024 году, превысил 6 трлн руб., количество переводов составило около 200 млн единиц", - указывает автор документа.

Предлагаемый законопроектом подход призван обеспечить баланс интересов сторон договора банковского счета. Для кредитной организации сохраняется возможность, в случае наличия экономической целесообразности в высококонкурентных условиях, устанавливать комиссионное вознаграждение, размер которого динамически зависит от накопленной клиентом - юридическим лицом за определенный период времени суммы переводов (оборотные комиссии), но с условием его равного применения в отношении любых получателей таких денежных средств (вне зависимости от того, осуществляется ли перевод в пользу физического или юридического лица).

Для присоединившегося к договору банковского счета клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя реализация законопроекта позволит избежать применения явно обременительных комиссий при осуществлении переводов денежных средств в пользу получателей физических лиц, и в целом, позволит многократно снизить объем уплачиваемых банковских комиссий, размер которых будет обосновываться экономической целесообразностью (себестоимостью) проведения банковской операции обслуживающего банка.

Предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования и будет распространяться не только на новые, но и на уже заключенные договоры, при этом ранее заключенные договоры должны быть приведены в соответствие с новыми нормами до 1 июля 2026 года.