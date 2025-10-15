Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ в России

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда на 20,7%.

Соответствующий документ был ранее внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Реализация данной инициативы будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 4,6 млн человек.

Как сообщает РИА Новости, в случае одобрения этого предложения минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года может превысить 27 тысяч рублей.

Ранее появилась информация о том, что прожиточный минимум в России в следующем году составит около 19 тысяч рублей.