Россиянам назвали зарплату, которая добавит более восьми пенсионных баллов

Сенатор Совета Федерации ФС РФ Наталия Косихина рассказала, что ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей позволяет сформировать 8,69 пенсионных коэффициента за год. Информацию с соответствующими разъяснениями распространило РИА «Новости».

Как уточнила парламентарий, для определения годового количества индивидуальных коэффициентов требуется совокупную сумму перечисленных страховых взносов разделить на максимально возможный размер взносов, установленный для граждан с наибольшими доходами, с последующим умножением полученного результата на десять.

Для наглядности Косихина привела конкретный пример: при годовом заработке в 200 тысяч рублей гражданин накапливается именно такое количество баллов.

Было отмечено, что в предстоящем 2025 году денежная стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 145,69 рубля, тогда как фиксированная выплата будет установлена на уровне 8907,7 рубля. Следовательно, продолжительность трудовой деятельности прямо пропорционально воздействует на размер будущего пенсионного обеспечения: увеличение страхового стажа и объема перечисленных взносов напрямую повышает итоговое количество баллов и величину выплат.

Система исчисления пенсионных прав через индивидуальные коэффициенты действует в Российской Федерации с 2015 года. Формирование баллов осуществляется на основе страховых взносов, которые работодатель обязан перечислять за каждого сотрудника, причем стоимость коэффициента ежегодно индексируется правительственными постановлениями. На 2025 год запланирована стоимость одного балла в 133,41 рубля. Правом на страховую пенсию наделяются граждане, имеющие минимум 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет официального трудового стажа.