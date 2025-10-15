Объяснена неожиданная причина роста бедности среди россиян

В российских семьях, где подрастают школьники, угроза материальной нестабильности оказывается существеннее, нежели у остальных социальных категорий. К такому заключению пришли специалисты РАНХиГС, проанализировавшие статистические данные.

В основу работы легли сведения Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2013 и 2022 годы, при этом ячейки общества были распределены согласно стадиям жизненного цикла. Уровень угрозы финансовой недостаточности рассчитывался в качестве относительной величины, демонстрирующей уязвимость определенной категории в сравнении с общенациональными значениями.

Согласно выводам ученых, в 2022 году для семей со старшим ребенком в возрасте от семи до пятнадцати лет вероятность столкнуться с бедностью почти вдвое превышала среднестатистическую. Материальное обеспечение пар с детьми дошкольного возраста примерно на 37% скромнее, чем у молодых супругов без детей. Наибольшая степень уязвимости характерна для неполных семей: риск оказаться за чертой бедности для них в два раза выше среднего и остается неизменным вне зависимости от того, сколько лет ребенку.

В то же время пожилые пары и одинокие пенсионеры демонстрируют минимальную подверженность данному риску — их доходы, обеспечиваемые пенсионными выплатами, держатся на отметке прожиточного минимума, а отсутствие иждивенцев исключает дополнительные финансовые нагрузки. Впрочем, как акцентируют авторы, невысокая угроза бедности отнюдь не равнозначна высокому уровню жизни граждан старшего поколения.

В реальном денежном выражении, пересчитанном по ценам 2022 года, молодые люди, живущие в одиночку, в среднем располагали суммой около 32 тысяч рублей на человека в месяц, а бездетные пары — 35 тысячами. Семьи, воспитывающие детей школьного возраста, зарабатывали приблизительно на треть меньше, тогда как доходы пожилых граждан были на 20% ниже, чем у лиц трудоспособного возраста.