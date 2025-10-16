В ноябре изменится график выплаты пенсий и детских пособий

В ноябре 2025 года график выплат пенсий и детских пособий изменится из-за праздничных дней в начале месяца.

Так как 4 ноября в России отмечается День народного единства, ситуация складывается следующим образом: 1 ноября станет рабочим днём, а 2, 3 и 4 ноября — выходными днями, сообщает ИА DEITA.RU.

В связи с этим социальные выплаты будут произведены заранее, до праздника, пишут «Известия». Конкретно 1 ноября гражданам будут перечислены единое пособие, выплаты на первого ребенка до трёх лет, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего до трёх лет и единое пособие беременным женщинам.

Обычно эти выплаты осуществляются 3-го числа месяца, однако в этом году из-за выходных они придут раньше. После выходных, 5 ноября, будет произведена выплата из материнского капитала по ежемесячной программе, а 7 ноября — выплаты на детей до полутора лет для работающих родителей.

Что касается пенсий, то их график также будет скорректирован: если дата выплаты приходится на 3 число месяца, пенсионеры получат деньги уже 1 ноября.