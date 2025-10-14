Госдума предложила запретить запрашивать у россиян справки о доходах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сардана Авксентьева предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву запретить требовать у россиян справки, которые государственные органы могут получать сами.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение.
"Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)", - говорится в письме.
Там также сказано, что один из главных приоритетов госполитики, который закреплен к рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - это создание клиентоцентричных госуслуг.
Отдельно отмечено, что при обращении за получением государственных и муниципальных услуг россияне, от которых требуют предоставлять справки, сталкиваются с неудобствами и затягиванием процесса получения социально значимых услуг. Это, по словам депутатов, противоречит законодательству и является избыточным административным барьером.
"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проработать вопрос о соблюдении компетентными органами требований Федерального закона, введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы, обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций в рамках СМЭВ", - следует из документа.