Российский эксперт назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Эксперт раскрыл россиянам, какой месяц в 2026 году будет самым выгодным для отпуска.

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин поделился, что в 2026 году самым выгодным месяцем для отпуска станет июль. Немного хуже окажутся апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

– Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше – май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время, – рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Отмечается, что остальные месяцы будут средними по выгодности. Так, в них можно уходить в отпуск без особой потери в деньгах.

Кроме того, эксперт также объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем он невыгоднее для отпуска работников, получающих оклад. Он напомнил, что отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам – исходя из средней заработной платы работника.

Так, для того, чтобы определить выгодность отпуска в каком-либо месяце, необходимо сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск.