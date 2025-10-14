В Думе предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО

Депутаты от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили не облагать подоходным налогом средства в виде процентов по банковским вкладам для многодетных семей, пенсионеров и членов СВО. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 октября 2025 года.

Инициатива направлена на улучшение финансового положения указанных групп населения и повышение привлекательности сбережений в банках.

— Многие многодетные семьи, решившие купить квартиру, кладут деньги в банк, чтобы подкопить еще немного. При действующих нормах им придется платить НДФЛ со всех накопленных процентов, а это немаленькая сумма, которую люди могли бы потратить на ремонт или покупку более просторного, а значит, и более дорогого варианта жилья, — объяснил заместитель главы ЛДПР в Госдуме, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Сегодня налогообложение доходов от депозитов осуществляется по ставке 13 процентов, увеличивающейся до 15 процентов при превышении определенного порога дохода. Ранее, в период 2021–2022 годов, такая льгота существовала для всех граждан, однако впоследствии была отменена, сообщает 360.ru.

14 октября Кабмин одобрил повышение исполнительского сбора в России с семи до двенадцати процентов. В случае, если законопроект примут, исполнительский сбор будут удерживать вместе с основной суммой долга, нижний порог увеличится в два раза.

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что ведомство совместно с Министерством экономического развития начало обсуждать отмену некоторых налоговых льгот, которые оказались недостаточно эффективными.