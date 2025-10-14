Эксперт: потребительский кредит больше не является массовым инструментом

Финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с РИАМО рассказала, что в августе 2025 года российские банки отклонили 74% заявок на потребительские кредиты, что стало максимумом за последний год.

Как заметила собеседница издания, причины отказа банков очевидны, и они обусловлены жесткой политикой ЦБ РФ, высокой ключевой ставкой и снижением реальных доходов населения, в результате чего банки стал предельно избирательны, и они выдают кредиты в основном только надежным заемщикам с низкой долговой нагрузкой.

По словам Волковой, по состоянию на сегодняшний день потребительский кредит фактически перестал быть массовым инструментом покупки, как это было всего несколькими годами ранее. Она обратила внимание на то, что ЦБ РФ действительно достигает своей цели и охлаждает рынок кредитования, замедляя рост закредитованности населения. Для экономики это сигнал, что в будущем, вероятно, последует снижение ключевой ставки, указала эксперт.

Собеседница издания подчеркнула, что это лишь временный цикл, и после периода жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) всегда наступает период смягчения, тогда кредитный рычаг вновь станет полезным инструментом — прежде всего для тех, кто способен управлять своими средствами, подчеркнула Волкова. Эксперт добавила, что сейчас главное — не впадать в отчаяние, а заняться собственной финансовой устойчивостью, и начать лучше всего с управления расходами.