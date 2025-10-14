Спикер Госдумы предложил обсудить, сколько карт можно иметь одному гражданину

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой обсуждения введения лимита на выпуск банковских карт для одного гражданина.

© Московский Комсомолец

Соответствующий опрос он разместил в своих аккаунтах в мессенджерах. По его словам, данная мера призвана усилить борьбу с мошенническими схемами.

В ходе обсуждения участникам было предложено определить оптимальное ограничение: 10, 20 или 30 карт на человека. Согласно результатам, опубликованным спустя час после начала голосования, абсолютное большинство респондентов (78%) поддержали наиболее строгий вариант — не более десяти карт. За 30 карт высказались 13% участников, а за 20 — лишь 9%.

Ранее на возможность введения подобных ограничений с декабря 2025 года указывал глава думского комитета по финансовому рынку. Озвученный им вариант предполагает установление двухуровневой системы: не более пяти карт в пределах одного банка и не более двадцати карт в совокупности across всем кредитным организациям.