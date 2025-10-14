Собственников предупредили об обмане в квитанциях ЖКУ

Владельцы квартир рискуют столкнуться с мошенничеством со стороны управляющих компаний.

© Deita.ru

Об этом предупреждают специалисты в сфере ЖКХ, сообщает ИА DEITA.RU.

По их объяснению, распространённый приём «управляек» — двойное начисление одной и той же услуги в разных строчках квитанции. То есть один и тот же вид работ может быть оплачен дважды: отдельно и включённым в общую сумму расходов УК.

В результате добросовестные собственники жилья вынуждены платить за одну и ту же работу или материалы по два раза. Ещё одним распространённым способом обмана является включение в квитанции услуг, которые фактически не были предоставлены.

Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут

Чаще всего это касается уборки помещений. Например, управляющая компания может брать плату за ежедневную влажную уборку мест общего пользования, хотя на самом деле она проводится раз в неделю или реже.

Чтобы избежать оплаты неоказанных услуг, эксперты рекомендуют собственникам внимательно контролировать объём выполняемых УК работ и регулярно запрашивать у них разъяснения по стоимости услуг, пишет портал PNZ.