Вкладчикам рассказали, когда нужно забирать деньги из банков
Существуют ситуации, когда обладателям депозитов целесообразно заранее вывести свои накопления из банка.
Об этом рассказал юрист Пётр Гусятников, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, главная задача любого российского вкладчика — своевременно снять все средства со своих вкладов, пока Центральный банк не лишил банк лицензии.
Хотя в России действует страховой лимит на депозиты в размере 1,4 млн рублей, и государство гарантирует возврат суммы в этом размере в случае банкротства учреждения, лучше избегать подобных рисков, отмечает «Прайм».
Чтобы успеть это сделать, вкладчикам необходимо постоянно следить за состоянием банка и обращать внимание на ключевые признаки, указывающие на его финансовые трудности.
Первый из них — слишком высокая доходность по депозитам по сравнению со среднерыночными ставками. Это может свидетельствовать о том, что банку срочно нужны деньги.
Второй сигнал — введение дополнительных ограничений на переводы или снятие наличных, помимо тех, которые установлены Центральным банком. Их наличие говорит о проблемах в учреждении.
Особенно настораживает, если вкладчики не могут перевести деньги в другие банки, а операции возможны только между счетами внутри одного учреждения.
Третий тревожный признак — большое количество судебных разбирательств с участием банка и уголовных дел против его руководства. Также вызывает опасения резкое изменение графика работы отделений или их массовое закрытие.
Эксперт рекомендует россиянам с депозитами как можно скорее вывести деньги из банка при обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков. Вероятнее всего, такой банк скоро закроется, а ЦБ уже ввёл в отношении него ограничения. При этом у вкладчиков ещё есть шанс вернуть свои средства без потерь.