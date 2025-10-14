Минтруд призвали изменить правила распоряжения маткапиталом

В России нужно разрешить родителям переводить средства материнского капитала именно на банковский счет ребенка. Письмо с соответствующим призывом отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Последнего процитировало RT.

По его словам, речь идет о таком процентном вкладе, который можно было открыть на имя новорожденного ребенка и передать ему эти деньги с наступлением совершеннолетия. Как следствие, накопленные средства можно было бы потратить на жилье, оплату учебы в вузе или ином образовательном учреждении или покупку автомобиля.

Ранее Котяков высказался о планах изменить модель материнского капитала. Акцент предполагается сделать на стимулирование рождения второго и последующих детей. По его словам, пока обеспечить рост второго рождения не получается, а значит, нужна дополнительная поддержка.

В свою очередь, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил за то, чтобы средства материнского капитала использовались для покупки детских колясок, кроваток и автомобильных кресел.