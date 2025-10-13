Эксперт оценил идею о введении еще одного вида самозапрета для россиян

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером оценил предложение о введении в России механизма самозапрета на автоматические списания с банковских карт.

С соответствующей инициативой в Центробанк РФ ранее обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщало РИА Новости. В обращении парламентария сказано, что такая функция позволит клиенту банка установить настройку для подобных платежей в мобильном приложении или личном кабинете. Инициатива также предполагает, что для активации различных подписок граждане должны будут временно отключать запрет. Предполагается, что это позволит повысить осознанность при заключении подобных договоров, а также простимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки простой и прозрачной. По словам Чернышова, многие граждане забывают об условиях автоматического продления подписок, что приводит к списаниям за неиспользуемые услуги.

Не думаю, что соответствующий механизм будет очень востребован. Я и сам являюсь подписчиком различных сервисов, где есть необходимость вносить ежемесячный платеж, и когда средства в таких случаях списываются автоматически, то это очень удобно. Кроме того, нужно отметить, что после скачивания соответствующих приложений люди подписывают пользовательское соглашения и согласие на обработку персональных данных. Как правило, в пользовательском соглашении указывается то, за что, в каких объемах и в какие сроки платит пользователь сервиса. И люди подписывают эти документы вполне осознанно. Поэтому мне инициатива парламентария не очень понятна. Не очень понятно, какие цели она преследует. При введении самозапрета на автосписания пользователь может просто забыть внести очередной платеж. При этом тут речь идет о небольших суммах. Обычно стоимость подписки на популярные среди россиян сервисы не превышает 200-300 рублей в месяц. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Эксперт напомнил, что при списании средств с банковских карт россиян им приходят смс- и push-уведомления о соответствующих операциях.

«Вот если бы такого информирования не было, то мы могли бы говорить том, что люди теряют деньги из-за автосписаний и не знают об этом. Однако сейчас ситуация иная», - отметил специалист.

Ранее правительство внесло в Государственную думу законопроект о прекращении предоставления НДС-льгот на операции по обслуживанию банковских карт, а также на процессинговые и эквайринговые услуги.