Россиянам рассказали об индексации пенсий и льгот в 2025 году

Пенсии российских военных были проиндексированы на 7,6% с 1 октября 2025 года. Индексация коснулась выплат за выслугу лет, инвалидность и потерю кормильца. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Средняя сумма выплат для данной категории теперь находится в диапазоне 40–45 тысяч рублей в месяц», — сказал Гаврилов.

Его слова приводит RT.

Как отметил депутат, размер увеличения составил примерно 2389 рублей для бывших работников гражданского персонала и до 4760 рублей для офицеров, а также ветеранов боевых действий. Проведенная индексация включает в себя корректировку окладов по званию и занимаемой должности, а также применение понижающего коэффициента 93,59% для досрочных пенсионеров, имеющих 20 лет выслуги.

Как сообщил Гаврилов, с начала текущего года было произведено повышение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) категориям федеральных льготников. Индексация, составившая 9,5%, привела к увеличению среднего размера ЕДВ до 4191 рубля. В случае учета набора социальных услуг, предоставляемых в натуральной форме, средний размер выплат достиг 3580 рублей.

«Работающим пенсионерам с 2025 года вновь предоставляется ежегодная индексация страховой пенсии. После прекращения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, без необходимости обращения в СФР», — сообщил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что данная мера обеспечивает получение пенсионных выплат в полном объеме, а после проведения перерасчета размер пенсии может существенно возрасти, особенно для граждан, которые в течение нескольких лет не получали индексацию. В среднем прожиточный минимум пенсионера в России на 2025 год установлен на уровне 15?250 рублей. Для пенсионеров, чьи выплаты не достигают этой суммы, предусмотрена федеральная социальная доплата, информацию о которой можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг либо на официальном сайте Социального фонда России.