Депутат Говырин: Некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца этого года

Российских пенсионеров до конца этого ждут несколько ощутимых изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствам. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

© Российская Газета

По его словам, в октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий - их размер вырос на 7,6% следом за увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих. Это касается не только армии, а также МВД, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Перерасчет произведен автоматически, и уже октябрьские выплаты поступают с учетом нового коэффициента, отметил Говырин.

Помимо общих индексаций, продолжил депутат, до конца года повышение ждет и тех пенсионеров, у которых изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами.

Например, при достижении гражданином 80 лет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Данное повышение проводится автоматически, и перерасчет отражается уже в следующей выплате, пояснил Говырин.

Кроме того, для тем россиянам, которым впервые установили инвалидность, назначается пенсия по инвалидности и добавляется надбавка на уход при первой группе, отметил политик.

Говырин добавил, что для работающих пенсионеров важным остается момент прекращения трудовой деятельности. При получении Соцфондом данных об увольнении, пенсия индексируется с учетом всех пропущенных повышений, накопившихся с начала года. Это позволит пенсионеру начать получать повышенную выплату.

Также сохраняется механизм социальной доплаты, напомнил парламентарий. В том случае, если совокупный доход пенсионера, включая все виды выплат и льгот, оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, СФР автоматически доплачивает недостающую часть.

В целом, отметил Говырин, оставшиеся месяцы 2025 года пройдут под знаком уже утвержденных индексаций и корректировок. Новых решений о внеплановом повышении пока не принималось, но все предусмотренные ранее меры обеспечат ощутимое увеличение доходов для большинства пенсионеров страны, резюмировал он.