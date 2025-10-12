Депутат Бессараб рассказала, какими будут пенсии в 2026 году

Средняя страховая пенсия по старости после индексации на 7,6 процента к концу 2026 года составит 27 116 рублей. Таким образом она повысится более чем на 1 800 рублей. Вырастут социальные и военные пенсии. Увеличатся и все без исключения социальные выплаты, такие как пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Страховую пенсию проиндексируют с 1 января 2026 года. Это больше, чем инфляция, установленная Росстатом на 2025 год в размере 6,8 процента.

«Если мы повысим выплату сразу на весь год, этим серьезно поддержим наших пенсионеров, — сказала Светлана Бессараб. — В России 38 миллионов получателей страховых пенсий, а всего 43 миллиона пенсионеров с учетом новых регионов. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров окажется в пределах 25 695 рублей. На конец года — 27 116 рублей с небольшим. Социальная пенсия с 1 апреля вырастет на 6,8 процента — до 16 590 рублей».

Она также напомнила, что военные пенсии в бюджет Соцфонда не входят, поэтому их проиндексируют с 1 октября. Пока планируется, что повышение составит 4 процента.

По словам депутата, повысится прожиточный минимум для всех категорий, в том числе для пенсионеров. Из этого будет складываться, например, социальная доплата к пенсии как федерального, так и регионального уровня. Изменятся и другие выплаты.