В трех отраслях России зарплаты впервые превысили 200 тысяч рублей

Средняя зарплата в России впервые превысила 200 тыс. рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за июль.

По информации ведомства, самые высокие доходы получают специалисты финансового и страхового сектора — их среднемесячная зарплата достигла 221,9 тыс. рублей. На втором месте — работники табачной промышленности с 206,3 тыс. рублей, а замыкают тройку лидеров нефтегазодобывающие компании, где среднемесячный доход составил 200,3 тыс. рублей.

Более 150 тыс. рублей в среднем зарабатывают также специалисты сфер информации и связи (176,2 тыс.), добычи металлических руд (164,4 тыс.), научных исследований (162,3 тысяч) и рыболовства (159,6 тыс. рублей).

Еще в 16 отраслях зарплаты превысили отметку в 100 тыс. рублей. Среди них — производство лекарств (133,8 тыс.), металлургия (122,7 тыс.), ремонт машин и оборудования (112,3 тыс.) и автопром (105,6 тыс. рублей).

В целом по экономике России средняя начисленная зарплата в июле достигла 99,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом, когда она составляла около 85 тыс. рублей. При этом год назад доходы выше 200 тыс. рублей не фиксировались ни в одной отрасли.

Росстат учитывал начисленные выплаты до вычета налогов, включая премии и сверхдоходы работников.