В Госдуме рассказали о схеме обмана пожилых при поверке счетчиков

Недобросовестные компании обманывают жильцов, особенно пенсионеров, предлагая провести фиктивную поверку счетчиков по завышенным ценам. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такие организации специально нацеливаются на пожилых граждан. Их представители проводят видимость работы, создавая впечатление, что проверяют исправность оборудования. После этого пенсионерам выдают чеки на крупные суммы — до 15 тысяч рублей за поверку двух счетчиков, хотя реальная стоимость подобных услуг в аккредитованных компаниях не превышает 1,5 тыс. рублей. Нилов назвал такие действия мошенническими и направленными на получение выгоды за счет доверчивости старшего поколения.

Депутат отметил, что схема обычно начинается с расклейки объявлений в домах с призывом срочно провести поверку. Затем представители фирм звонят жильцам и убеждают их впустить «специалистов». Формально пенсионеры соглашаются на услугу добровольно, но на деле становятся жертвами обмана, когда под видом проверки им навязывают фиктивные услуги.

Новая схема мошенничества: как россиян обманывают в дни рождения

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия нужно рассматривать как форму социального мошенничества. Он также отметил необходимость активного информирования граждан, особенно пожилых, о подобных схемах, чтобы предотвратить новые случаи обмана.