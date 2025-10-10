Работодатели стали чаще упоминать один навык при поиске сотрудников

Российские работодатели стали чаще искать сотрудников, которые умеют работать с нейросетями. Это выяснили специалисты рекрутингового сервиса hh.ru. Их выводы процитировала «Газета.Ru».

© Lenta.ru

Оказалось, что с 2020 года количество вакансий, в которых упоминается владение нейросетями, увеличилось почти в десять раз. Таким образом, владение инструментами искусственного интеллекта превращается в новый базовый навык не только для айтишников, но и для представителей креативных и сервисных профессий. Чаще всего данный навык упоминается в резюме копирайтеров и редакторов.

Более того, в 2025 году стали появляться вакансии для секретарей, инженеров по качеству, учителей, мерчандайзеров и даже электромонтажников, в которых упоминается владение нейросетями.

Ранее Банк России сообщил, что искусственный интеллект помогает сформировать полное представление об экономической ситуации в стране. По данным регулятора, ИИ позволяет аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. Однако для эффективного использования этой технологии, в том числе для принятия решений по жесткости денежно-кредитной политики, нейросети требуется большой объем исторической информации, которой пока недостаточно.