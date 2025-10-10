Получателей пенсии на карту предупредили о правиле 6 месяцев

Представителям пожилого возраста может грозить приостановка выплаты пенсии в некоторых ситуациях.

Об этом предупреждает юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

Она объяснила, что пенсионеры, которые получают выплаты на банковскую карту, рискуют остаться без средств, если их счет будет закрыт и новые реквизиты не будут предоставлены в Социальный фонд в течение шести месяцев.

В случае отсутствия обновленных данных о реквизитах в соответствующих государственных органах выплаты полностью прекратятся, подчеркнула эксперт в беседе с порталом PNZ.

Чтобы восстановить выплату, пенсионеру необходимо подать заявление в местное отделение Социального фонда и предоставить документы, подтверждающие устранение причин, вызвавших приостановку.

При этом неполученная пенсия за период остановки выплат будет выплачена, но не более чем за три года. После этого вернуть деньги уже нельзя, предупредила специалист, пишет портал PNZ.

По этой причине, как отметила Натали Феофанова, всем пенсионерам, получающим пенсию на карту, важно помнить о так называемом «правиле шести месяцев». Недостаточное внимание к этому вопросу может привести к финансовым потерям.

Также ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с неожиданным списанием части пенсии со своих банковских счетов. Такое списание может произойти из-за уплаты долгов или по договоренности с банком.

Это может касаться долгов по коммунальным услугам, кредитам, налогам, а также взыскания ущерба по делам о затоплении квартиры или ДТП. Взыскание осуществляется на основании исполнительного документа, выданного судом приставами.