В ЦБ высказались о получении зарплаты в цифровых рублях

Глава Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что получение зарплаты в цифровых рублях будет добровольным выбором россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Получение заработной в цифровых рублях - это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату — наличными, на счет безналичный. Это право выбора», — сказала глава ЦБ РФ на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

Набиуллина также сообщила, что планирует принять участие в пилотном проекте наряду с другими сотрудниками Центробанка и получать зарплату в цифровых рублях.

В конце сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова высказала мнение, что, скорее всего, получение зарплаты в цифровых рублях станет распространенной практикой в 2026 году.

По ее словам, основные преимущества такой формы оплаты — быстрая и доступная по всей стране система расчетов, прозрачность переводов и уменьшение коррупционных рисков. Однако имеются и значимые минусы: возможные технические сбои, отсутствие процентов на средства в цифровом рубле и повышение контроля государства над расходами граждан, добавила сенатор.