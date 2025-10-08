Суд объяснил, в каких случаях можно отложить вступление в наследство

Суд вправе продлить срок вступления в наследство по уважительным причинам. Например, при тяжелой болезни наследника. Такие важные разъяснения сделал Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практики.

Уроком для юристов и обычных граждан должна стать история жительницы Перми, гражданки М. После смерти отца она слишком поздно пришла к нотариусу. Другие родственники уже все поделили без нее. Нижестоящие суды решили, что здесь уже ничего не поделать: время ушло.

По правилам для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с момента, когда наследодатель ушел из жизни.

"Важно помнить, что подать заявление нотариусу нужно не после того, как пройдет полгода, а именно в течение этого периода", - подчеркивают в нотариате.

Но в жизни нередко бывает, что этого времени людям не хватает. В деле, которое дошло до кассационного суда, девушка является инвалидом детства. Как сказано в материалах дела, она не способна в силу своего состояния здоровья к общению и нуждается в постоянной помощи других лиц. А в те дни, когда умер отец девушки, у нее самой родился ребенок.

Между тем закон предусматривает, суд может повернуть время вспять, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Кроме того, человека могут простить, если он пропустил срок по другим уважительным причинам.

Как разъяснил в свое время пленум Верховного суда РФ, к таким причинам относятся тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. Поэтому кассационный суд удивился, почему в данном деле нижестоящие инстанции не увидели тому подобных причин.

"Отказывая в восстановлении срока принятия наследства, суды нижестоящих инстанций формально сослались на наличие у истца возможности общаться с наследодателем, получить информацию о его смерти, а также принять наследство в предусмотренном законом порядке и в установленный срок", - говорится в обзоре.

Мотивированных выводов, почему инвалидность, наличие заболевания, препятствующего общению с людьми, рождение в юридически значимый период ребенка и необходимость ухода за ним, не приняты судами в качестве уважительных причин, обжалуемые судебные постановления не содержали. Поэтому дело было направлено на новое рассмотрение.

Компетентно

Что делать, если время ушло

Если потенциальный наследник по каким-то причинам пропустил срок принятия наследства, есть три сценария развития событий. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате.

- Первое - договориться с наследниками, которые наследство уже приняли. Если ни один из них не возражает, "опоздавшему" могут выделить его часть наследственного имущества без обращения в суд. Для этого остальные наследники должны подать письменное заявление нотариусу, который вел наследственное дело, и имущество будет перераспределено на всех по-новому.

- Второй вариант подходит тем, кто принял наследство фактически. Нужно обратиться к нотариусу и подтвердить этот факт. Доказательством фактического принятия наследства могут стать расходы на оставшееся имущество наследодателя.

Если говорить о квартире, помимо совместной прописки с умершим, это также могут быть, например, справки от служб ЖКХ, водоснабжающих или энергоснабжающих компаний, ТСЖ. В данном случае важно не просто получить справку об отсутствии долгов по квартплате, а подтвердить, что конкретный наследник оплачивал платежи по конкретному имуществу после смерти наследодателя.

При этом не любое наследство можно "просто принять". Так, например, до получения свидетельства о наследстве нельзя снимать деньги со счетов наследодателя или делать переводы в мобильном банке. В противном случае последствия могут быть очень серьезные, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Машину, оставшуюся после смерти человека, можно фактически принять, если, например, вкладывать средства в ее ремонт и содержание. При этом управлять ею нельзя: по общему правилу после смерти владельца машины она снимается с учета и не допускается к движению по дорогам. До официального вступления в наследство и перерегистрации транспорта никто не может им распоряжаться. Исключение - вдовы участников СВО, получившие свидетельство о праве на временное пользование авто.

- Третий вариант - обратиться в суд. Если договориться с другими наследниками не удалось и фактического принятия наследства не было или же этот факт не является бесспорным, восстановить срок принятия наследства можно через суд.

Решение

Обращение на телевидение не помогло получить наследство

В Федеральной нотариальной палате специально для "РГ"-Неделя рассказали другие примеры споров по поводу вступления в наследство.

В одном из случаев девушка не знала о смерти отца, поскольку была несовершеннолетней, когда он ушел из жизни. Печальную информацию она получила, только когда ей исполнилось 18 лет.

В другом деле мужчина пытался восстановить срок принятия наследства после смерти отца. Как выяснилось, истец с отцом не общался, а разыскивать его пытался через передачу "Жди меня", куда обращался дважды. Этот аргумент не был принят, так как при этом мужчина не пытался получить информацию в официальных органах.

Кроме того, суд посчитал, что гражданин мог поддерживать контакт с отцом или хотя бы узнать о его местоположении от третьих лиц. Поэтому возможность узнать о том, что папы больше нет, у мужчины была, решил суд. Просто человек, видимо, не очень хотел этого знать.

Как считает Пленум Верховного суда РФ: не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и тому подобное.

Какие бы ни были причины для пропуска срока принятия наследства, обратиться в суд следует в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали. Иными словами, если человек выздоровел, у него есть шесть месяцев, чтобы поднять вопрос о наследстве. Потом будет поздно. Время не бесконечно.

Особое мнение

Деньги не пропадут

По словам и.о. председателя комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями нотариуса г. Москвы Екатерины Лексаковой, не стоит беспокоиться и о том, что кому-то из наследников удастся скрыть информацию о счетах или объектах недвижимости умершего. Нотариус, который ведет наследственное дело, сам запрашивает информацию о движимом и недвижимом имуществе, составляющем наследственную массу, в налоговой инспекции, государственных информационных реестрах, банках и т. д.