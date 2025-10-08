Названа замена картам Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности

Заменой картам Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности станут карты российской платежной системы «Мир». Об этом в разговоре с Рамблером заявил экономист Алексей Зубец.

Ранее о планах вывести из обращения в России карты Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности в интервью РБК сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Уже почти четыре года российская банковская система функционирует отдельно от международной, и на протяжении этого времени крупные российские банки без особых проблем продлевали действие карт Visa и Mastercard. Но сейчас настал такой момент, когда проще вывести их из обращения в РФ, переведя банковских клиентов на карты «Мир». Сейчас это основная платежная система в стране. Она работает уже много лет, и все возникшие с ней в 2022 году технические проблемы были решены. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Эксперт напомнил, что выпущенные в России Visa и Mastercard с 2022 года не работали за границей.

«При этом карты «Мир» действуют в ограниченном числе стран – далеко не везде. К сожалению, из-за введенных американцами санкций эту систему не получилось сделать глобальной, многие страны побоялись с ней связываться. Поэтому тем россиянам, которые выезжают в страны, где не действует система «Мир», можно посоветовать использовать карты, выпущенные в ближнем зарубежье. Тут существует масса разных вариантов – Грузия, Казахстан, Азербайджан и так далее. Также не стоит забывать о традиционном способе оплаты покупок российскими туристами – это наличные деньги», – отметил специалист.

