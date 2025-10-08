ЦБ исключит из числа подозрительных платежи, совершаемые на «Госуслугах»

Центробанк по предложению «Единой России» доработает механизм блокировки подозрительных операций, запретив блокировку платежей, совершаемых на «Госуслугах» и на сайтах госорганов.

© Парламентская газета

Об этом 8 октября сообщила пресс-служба «Единой России».

«Центробанк по предложению «Единой России» исключит из числа подозрительных операций платежи, совершаемые на «Госуслугах» и официальных сайтах госорганов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — говорится в сообщении.

На проблему активной блокировки банками переводов и платежей граждан обратила внимание депутат Госдумы Екатерина Стенякина, направившая обращение в Центробанк.

«Попросила исключить из числа подозрительных операций обязательные платежи, операции на «Госуслугах» и на официальных сайтах госорганов», — пояснила депутат.

В ЦБ РФ на запрос Стенякиной ответили, что регулятор совместно с банками прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов и т. п.), а также операций, совершаемых на «Госуслугах».