Россиянам напомнили о праве не выходить на работу

В России у человека есть право не выходить на работу, если заработная плата не выплачивается больше 15 дней. Об этом заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Ее процитировало RT.

Она объяснила, что сотрудник должен предварительно письменно уведомить руководство о том, что приостановит свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена.

«При этом за ним сохраняется средняя заработная плата», — подчеркнула Санина.

Отсутствовавший на работе из-за задержки работник обязан вернуться к своим обязанностям не позже следующего рабочего дня после того, как получит уведомление от работодателя о том, что зарплату выплатят в день его возвращения.

Ранее Юлия Санина рассказала, что российский Трудовой кодекс не обязывает работодателя выплачивать тринадцатую зарплату, а рассчитывать на нее, как правило, могут те, кто сумел выполнить прописанные в нормативных документах конкретные показатели.