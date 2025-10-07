Экономист оценил идею собирать взносы с неработающих россиян на ОМС

Россияне имеют право на получение бесплатной медицины, выплату пенсий и другие меры поддержки вне зависимости от того, работают они или нет. Эти гарантии закреплены в Конституции РФ, заявил экономист Алексей Зубец, комментируя предложение о введении обязательных сборов с безработных граждан на ОМС.

© официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

— В Конституции ничего не написано про то, сколько должен получать человек, который имеет право на обязательное медицинское страхование <…> Есть прямые требования социальной поддержки, просто по факту гражданства. Вне зависимости от того, человек работает или не работает, — заключил Зубец в беседе с Радио «Комсомольская правда».

6 октября Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных россиян платить взносы за ОМС. Она полагает, что любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год, назвав эту сумму «небольшой».

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу спикера Совфеда. Он считает, что инициативу нужно обсуждать с учетом некоторых нюансов.

Юрист в сфере медицинских услуг Николай Чернышук также считает, что это предложение пока выглядит нереалистичным. Он также напомнил, что Россия — гуманное государство, в котором медицинскую помощь могут получить все граждане, вне зависимости от занятости и доходов.