Придется раскошелиться: штрафы для курильщиков могут сильно вырасти

Штрафы за курение в общественных местах могут значительно увеличиться. С соответствующей инициативой выступил руководитель организации «Зова народа» Сергей Зайцев, передает «Абзац».

Отмечается, что в настоящее время курильщики не испытывают страха перед штрафом в размере 1,5 тысяч рублей, поэтому активисты предложили увеличить эту сумму в три раза. По словам Зайцева, «люди, которые сознательно нарушают закон и не думают о комфорте окружающих, должны понимать – за это придется платить».

Если сумма штрафа увеличится, это «станет стимулом задуматься», предположил собеседник Telegram-канала.

