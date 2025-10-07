Курящие россияне столкнулись с проблемами при трудоустройстве

Работодатели в России стали избегать приема на работу курящих соискателей, ссылаясь на снижение производительности труда. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

© Вечерняя Москва

По данным СМИ, в среднем за год сотрудник проводит около 138 часов не на рабочем месте из-за перерывов на курение. Эксперт указал, что, несмотря на дефицит квалифицированного персонала, объемы выполняемых работ остаются прежними, и постоянные перекуру снижают общую производительность команды.

Кроме того, возникает дополнительная необходимость создать специальные комнаты отдыха и гардеробы для курящих сотрудников, что увеличивает издержки компании.

— Курящие люди, по статистике, чаще используют медицинскую страховку. Это касается не только сигарет, но и вейпов. И есть еще один важный фактор: курилки — это один из главных рассадников скандалов, сплетен и вообще отдельный клуб-междусобойчик, — добавил Мурадян.

Однако, согласно законодательству, увольнение сотрудника лишь по причине его курения невозможно, заключил эксперт в беседе с 360.ru.

Курение в неположенном месте в рабочее время может спровоцировать штраф или даже увольнение, сообщил юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он также назвал категории граждан, которых нельзя уволить за состояние алкогольного опьянения на рабочем месте.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не входит в рабочее время. Однако, по словам юриста Московской коллегии адвокатов «Капитал» Софии Годжаевой, есть случаи, когда за уход на перерыв сотрудника могут уволить.