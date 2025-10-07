Дорогое развлечение: в России значительно подорожали билеты в театры

В России продолжается тенденция к увеличению средней стоимости билетов в театральные заведения. За период с января по сентябрь 2025 года наблюдается рост цен на 10-13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, пишут «Ведомости».

Издание ссылается на данные «Яндекс афиши». Там отмечают значительное повышение цен в Москве — на 11%, до 3,7 тысяч рублей. За последние два года этот показатель по всей России вырос на 27%.

По информации от Kassir.ru, цены на билеты в сентябре колеблются в пределах от 2,3 до 2,7 тысяч рублей. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, наблюдается повышение цен на 14% и 11% соответственно.

Интерес к театральным постановкам остается на высоком уровне, хоть и цены на билеты существенно растут. В Министерстве культуры отмечают, что в минувшем году количество зрителей, посетивших театральные мероприятия, проведенные на собственных площадках, увеличилось на 3%, достигнув 36,9 миллиона человек.

В материале говорится, что цены растут из-за увеличения спроса, вызванного повышением технологичности и качества театральных постановок. Также на это влияют изменения в досуговых предпочтениях людей, особенно после сокращения зарубежных поездок. Ситуация приводит к тому, что люди больше тратят на внутренний культурный отдых.