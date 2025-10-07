На выплату страховых пенсий в 2026 году выделят 11,9 трлн рублей

ТАСС

Почти 12 трлн рублей выделят в 2026 году на выплату страховых пенсий россиянам.

На выплату страховых пенсий в 2026 году выделят 11,9 трлн рублей
© РИА Новости

Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 трлн рублей. Индексация страховых пенсий будет рассчитываться с 1 января в том же порядке, как и в текущем году, но на уровень выше инфляции. Будет проведена индексация на 7,6% с 1 января", - сказал он.

Кроме того, в бюджете на 2026 год предусмотрен пересчет страховой пенсии женщинам в связи с зачетом в страховой стаж периодов ухода за пятым и последующими детьми.

"То есть, теперь в страховом стаже будут рассчитываться все дети, которые были рождены и воспитаны мамой. На эти цели в бюджете предусмотрено 10,9 млрд рублей", - пояснил Чирков.

Также расходы фонда по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2026 году составят 1,4 трлн рублей, в том числе порядка 1 трлн - на выплаты по больничным листам.

"Отмечу, что расходы фонда на социальную поддержку граждан ежегодно растут и все обязательства страны перед гражданами будут выполнены в полном объеме. Фонд продолжит наказывать на социальную поддержку граждан на принципе социального казначейства в режиме одного окна", - подчеркнул глава фонда.