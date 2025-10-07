Нескольким категориям россиян напомнили о прибавке к пенсии

В ноябре 2025 года у трех категорий россиян заметно увеличатся пенсии. Об этом напомнил кандидат экономических наук Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.Ru».

В последний месяц осени соцвыплаты увеличатся у россиян, достигших 80-летнего возраста, а также у представителей летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, уточнил аналитик. Пенсии первой категории граждан вырастут примерно на 10 тысяч рублей.

Что касается работников летных экипажей гражданской авиации, то размер повышения их пенсии будет носить индивидуальный характер. Чтобы претендовать на прибавку, пояснил Балынин, у мужчин должна быть выслуга не менее 25 лет, а у женщин — 20 лет. Доплаты также положены угольщикам с трудовым стажем в шахтах не менее 25 лет. Все указанные доплаты к пенсиям будут выплачены вместе с основной пенсией, резюмировал эксперт.

Ранее в правительстве заявили, что на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам выделят в общей сложности свыше 4,8 миллиарда рублей. Субсидии, отметили в кабмине, получат больше 1,2 миллиона человек. Подобного рода доплаты получат жители ряда субъектов, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Красноярский, Приморский и Хабаровский края.