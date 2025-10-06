В России проиндексировали некоторые выплаты военным

Ряд выплат российским военным проиндексировали в 2025 году на 7,6%. Это следует из постановления правительства России, размещённого на портале официального опубликования правых актов.

В документе говорится, что в текущем году были проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, а также сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, индексация коснулась отдельных выплат гражданам, уволенным с военной службы или проходившим военные сборы, а также пребывающим или пребывавшим в добровольческих формированиях.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 году проиндексируют на 14,8% выплаты, которые зависят от размера соцпенсий.