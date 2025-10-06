Аналитик спрогнозировал курс доллара на текущей неделе

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев спрогнозировал ситуацию на валютном рынке на текущей неделе.

«Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается после крупных экспортных продаж в конце III квартала», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на рубль оказывают давление в том числе геополитические факторы.

Как прогнозирует Соболев, верхней торговой границей недели для рублёвых пар могут стать 85 — за доллар, 99 — за евро и 12 — за юань.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, как шатдаун в США влияет на курс доллара.