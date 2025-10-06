Названы категории рискующих получить обнуление лимитов по кредитным картам россиян

Лимиты по кредитным картам граждан этой осенью банки стали снижать чаще. Такой вывод можно сделать из возросшего количества жалоб на такое поведение кредитно-финансовых организаций на профильных площадках и форумах, а также из сообщений СМИ. Участники рынка утверждают, что на столь неприятный шаг банки толкает желание снизить долговую нагрузку клиентов, а также стремление избежать увеличения резервов, чтобы соответствовать требованиям ЦБ РФ. Кто и почему может пострадать от снижение лимитов по кредитным картам — в материале «МК».

Владельцам кредитных карт в России банки стали активнее обнулять лимиты. Делают они это из-за стремления снизить предельную долговую нагрузку (ПДН) на клиента, которая не должна превышать 80%, иначе им будет ограничено право выдавать новые кредиты. Этот показатель демонстрирует, какая часть дохода человека ежемесячно уходит на платежи по финансовым обязательствам, а какая остается ему на иные траты.

«На сегодняшний день действует такой порядок, что если банк не прислушивается к рекомендациям регулятора и кредитует клиента с высокой долговой нагрузкой, то он обязан резервировать средства в размере 100% на случай просрочки, чтобы гарантировать исполнение уже своих обязательств перед вкладчиками», — пояснила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

К примеру, если лимит по кредитной карте клиента составляет 100 тыс. рублей, а клиент использует лишь 5-10 тыс. в месяц и исправно выполняет условия обслуживания, то банк всё равно вынужден учитывать в показателе долговой нагрузки 100 тыс. Логично, что банки в такой ситуации «режут» лимиты закредитованным заёмщикам и ухудшают другие условия, которые изначально были предложены для привлечения клиентов. Сталкиваются с сокращениями или полным обнулением лимитов и клиенты, которые не используют карту активно. Это та же самая практика оптимизации, пояснила наша собеседница.

По словам инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, сегодня кредитные лимиты воспринимаются многими россиянами как «резервный источник денег» на случай непредвиденных расходов. Когда лимит внезапно исчезает, человек теряет чувство финансовой безопасности. Особенно это ударяет по заемщикам с нестабильными доходами, у которых нет накоплений. «Под сокращение лимитов может попасть до 20–30% держателей кредитных карт — прежде всего те, кто активно пользуется заемными средствами и имеет повышенный риск по показателю долговой нагрузки (ПДН)», — пояснила эксперт. Это не означает, что банк считает клиента «плохим», но говорит о стремлении ограничить потенциальные убытки и снизить объем резервов, которые ЦБ РФ требует формировать под рисковые кредиты, добавила Кузнецова.

Обнуление лимитов по кредитным картам не является нарушением.

«Возможность изменения лимита по кредитной карте прописывается банками в кредитном договоре, сопровождающем ее выпуск, — напоминает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова. — Так что банк в своем праве, когда меняет размер лимита, как в большую, так и в меньшую сторону» Но массовый характер таких действий говорит о тревожной тенденции: банки перестраховываются на фоне ухудшения качества своего портфеля и замедления экономики. «Скорее всего, банкам в настоящее время невыгодно «держать в клиентах» по кредитным картам два типа заёмщиков: недисциплинированных, которые уже давно просрочили льготный период, но вносят минимальные платежи, однако, возвращая основной долг годами, и, наоборот, слишком дисциплинированных, которые либо картой вообще не пользуются, либо пользуются крайне редко, аккуратно используя карту только в течение льготного периода и совершая в это время по ней редкие или очень небольшие покупки», — продолжает разговор ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В таких условиях часть граждан пойдет за деньгами в микрофинансовые организации, где ставки кратно выше. По мнению Кузнецовой, это может привести к росту закредитованности в наиболее уязвимых слоях населения.

«Если банки теоретически вообще прекратят выпускать кредитные карты, то заёмщики, действительно, либо пойдут в МФО, либо чаще начнут занимать «до зарплаты» у родных и друзей, либо им придётся жить на свои средства и создавать заранее себе «финансовую подушку безопасности», то есть накопления, которые можно использовать, когда срочно понадобились деньги», — считает Мильчакова.

Однако массового обнуления лимитов по кредитным картам быть не должно, так как это очень выгодный для банков продукт.

Ну а пока, по словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, при одобрении лимитов по картам, банки будут ориентироваться на заемщиков с хорошей кредитной историей и низким значением ПДН — не более 50%. Соответственно, россиянам, которые хотят иметь существенный лимит по картам, стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения.