В ГД предложили приостановить взыскание долгов в Донбассе и приграничье

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности приостановления взыскания задолженностей, по которым открыты исполнительные производства, для граждан с территорий, где введены военное положение или режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.

"Вместе с коллегами внес в Государственную думу законопроект, направленный на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства. <...> Законопроект предлагает наделить судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств", - написал он.

Депутат пояснил, что под действие инициативы попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

"В условиях продолжающихся террористических атак со стороны Украины многие из них оказались в тяжелой жизненной ситуации и объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов", - отметил Пискарев.

По его словам, принятие законопроекта позволит защитить права должников, но при этом обеспечить "исполнение социально значимых требований". Так, сохранятся обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений, добавил депутат.