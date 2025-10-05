В России с 1 марта 2026 года изменится срок получения квитанций за ЖКХ

Россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно вместо привычного 1-го числа.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, нововведение направлено на то, чтобы сделать жилищно-коммунальную систему более удобной и прозрачной.

«У управляющих компаний появится больше времени для корректного начисления платежей, а у граждан — уверенность, что квитанция сформирована без ошибок», — передаёт РИА Новости.

Парламентарий также добавил, что на практике это позволит сократить количество перерасчетов и спорных ситуаций.

