Пенсионерам раскрыли способ получить до 440 тысяч рублей

В 2026 году единовременная выплата накопительной пенсии будет предоставлена пенсионерам, у которых сумма накоплений не превышает примерно 440 тысяч рублей. В таком случае всю сумму могут выплатить сразу.

Как пишет ТАСС, право на получение выплаты накопительной части пенсии имеют женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет.

При этом единовременную выплату возможно получить, если размер накопительной части (в расчете на месяц) составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера.

